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общество

В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков

Мощи святой Матроны Московской привезли в Новосибирск.

Сегодня в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска торжественно встретили ковчег с частицей мощей одной из самых почитаемых православных святых — блаженной Матроны Московской. Святыня была доставлена из Тульской епархии — с родины святой старицы. Она будет находиться в соборе до 24 июня.

Матрона Московская известна как молитвенница и чудотворица. Её жизнь стала примером духовного подвига, любви, сострадания и помощи людям. К святой обращаются с мольбами о здоровье, избавлении от скорбей и душевных тревог.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж со встречи святыни.

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 2

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 4

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 7

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 9

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 10

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 11

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 12

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 13

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 14

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 15

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 16

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 17

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 18

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 19

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 20

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 21

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 22

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 23

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 24

Фото В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж 25

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Валерия Митрохина
Журналист

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