В Новосибирск прибыл ковчег с мощами Матроны Московской: верующие встретили святыню в Вознесенском соборе. Фоторепортаж

Мощи святой Матроны Московской привезли в Новосибирск.

Сегодня в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска торжественно встретили ковчег с частицей мощей одной из самых почитаемых православных святых — блаженной Матроны Московской. Святыня была доставлена из Тульской епархии — с родины святой старицы. Она будет находиться в соборе до 24 июня.

Матрона Московская известна как молитвенница и чудотворица. Её жизнь стала примером духовного подвига, любви, сострадания и помощи людям. К святой обращаются с мольбами о здоровье, избавлении от скорбей и душевных тревог.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж со встречи святыни.