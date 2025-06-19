Выиграй Tesla бесплатно — осталось всего 10 дней!

Не упусти уникальный шанс стать обладателем новейшего электрокара от Tesla, который соответствует самым строгим экологическим стандартам.

Компания Tesla_N запускает масштабный конкурс в честь дня рождения Новосибирска! Финал розыгрыша состоится 29 июня на Михайловской набережной.

Если ты увлекаешься технологиями и новыми разработками — не пропусти шанс заполучить по-настоящему инновационный автомобиль! Участие простое: нужно подписаться на Telegram-канал «Город54» и посмотреть условия в закрепленном посте.

Победителя выберут случайным образом и объявят со сцены во время праздничных мероприятий.

Партнеры события: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и проект ЗОЖ — инициатива для сторонников активного и здорового образа жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности – телеграмм-канале “Город54” https://t.me/Gorod_nsk54





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