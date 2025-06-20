Банк НОВИКОМ стал партнером холдинга «Новосталь-М»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и металлургический холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях ПМЭФ-2025.

Соглашение о начале взаимодействия подписали Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и Председатель правления ООО «Новосталь-М» Иван Демченко.

Договоренности направлены на развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. В частности, документ предусматривает комплексное банковское обслуживание и размещение временно свободных средств холдинга и организаций, находящихся под его управлением. Помимо этого, банк Ростеха обеспечит привлечение финансирования реализуемых проектов, в том числе с использованием всего спектра мер государственной поддержки. Также НОВИКОМ предоставит партнерам банковские гарантии на обеспечение участия в конкурсах, аукционах и тендерах.

Холдинг «Новосталь-М» объединяет одни из самых современных металлургических предприятий страны — Абинский электрометаллургический завод и Металлургический завод Балаково. Продукция компании востребована как на российском, так и на международных рынках, включая строительный и машиностроительный сегменты.

«НОВИКОМ обладает большим опытом работы с предприятиями реального сектора и их поставщиками. Мы предлагаем комплексные финансовые решения, включая кредитование, в том числе с привлечением мер господдержки. Такое партнерство позволяет промышленным холдингам выстраивать устойчивые цепочки поставок и ускорять реализацию инвестпроектов. Мы рады началу сотрудничества с «Новосталь-М» и уверены, что оно будет способствовать развитию отечественной металлургии», — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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