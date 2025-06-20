НОВИКОМ и Правительство Приморского края договорились о сотрудничестве в сфере промышленного развития

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Правительство Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и Первый вице-губернатор Приморского края — председатель Правительства региона Вера Щербина.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений сотрудничества, включая реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного роста промышленного комплекса региона, техническое перевооружение и модернизацию предприятий. Также предусмотрено повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках государственных программ Приморского края.

Приморский край — один из ключевых регионов Дальневосточного федерального округа с развивающимся промышленным, транспортно-логистическим и экспортным потенциалом. НОВИКОМ уже несколько лет работает в регионе: с 2020 года в городе Арсеньев расположен его дополнительный офис. Одним из крупных клиентов банка в Приморском крае является ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех).

«Подписание соглашения с Приморским краем позволит НОВИКОМу направить свои компетенции и опыт на усиление промышленного потенциала региона, расширение возможностей МСП и реализацию значимых для экономики проектов. НОВИКОМ обладает устойчивой экспертизой в сфере эффективного финансирования, включая предприятия с широкой кооперационной сетью. Мы активно работаем с инструментами государственной поддержки и готовы предложить комплексные решения для бизнеса и производств на всех этапах их развития», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

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