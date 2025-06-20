Пауэрлифтеры со всего мира разыграют 12,5 млн рублей на спортивном фестивале в Москве

12-13 июля столичный VK Stadium примет главное событие года в мире силового спорта — Pride Sport Fest. Спортивно-развлекательный фестиваль для всей семьи объединит на одной арене любителей спорта, профессиональных атлетов со всей планеты, инфлюенсеров и специалистов фитнес-индустрии.

В программе Pride Sport Fest два крупных международных турнира для профессионалов. «Кубок памяти Николая Каганского» соберет на помосте сильнейших пауэрлифтеров из России, США, Европы и еще десятка стран за рекордный приз в 12 500 000 ₽. Кубок мира «Богатырское бревно» — международный турнир по подъему бревна с рекордным для нашей страны призовым фондом 40 000 $.

12 июля на фестивале пройдет концерт Александра Пушного & The Band.

Гости фестиваля смогут и сами принять участие в открытых соревнованиях по армрестлингу, подъему гири, силе удара, жиму лежа, подъему на бицепс и силовым видам спорта. Призеров наградят ценными призами.

Также для посетителей проведут мастер-классы о фитнесе и правильном питании от прославленного бодибилдера Дмитрия Яшанькина, автограф-сессию со звездами силовых видов спорта и командой Nikolay Team. Оба дня на фестивале будет работать зона развлечений для детей и подростков с VR-играми, фудкорт и бесплатный фитнес-бар с протеиновыми напитками и коктейлями с BCAA.

Pride Sport Fest соберет на одной арене десятки звезд из мира силовых видов спорта. Хедлайнерами фестиваля станут Кирилл Сарычев, Денис Цыпленков, Дарья Плужникова, Джулиус Мэддокс, Колтон Энгельбрехт, Давид Шамей, Дмитрий Яшанькин, Давид Дадикян, «Русский Халк» и тайный гость, установивший 39 рекордов России, Европы и мира в разных силовых дисциплинах.

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