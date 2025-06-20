Поддерживая будущее российской экономики: на ПМЭФ-2025 состоялась встреча НОВИКОМа и МГТУ им. Н.Э. Баумана

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча Председателя Правления банка НОВИКОМ Елены Георгиевой и ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаила Гордина. Банк, входящий в холдинг «РТ-Финанс» — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех, и ведущий технический вуз страны обсудили ключевые направления сотрудничества. Партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, необходимых для промышленного лидерства России.

«Сегодня, когда задача достижения технологического суверенитета стоит в числе приоритетных национальных целей, инвестиции в образование и подготовку инженерной элиты приобретают особое значение. Мы уверены, что устойчивое развитие промышленности невозможно без крепкой опоры на науку, образование и талантливую молодежь. Сотрудничество НОВИКОМа с МГТУ им. Н.Э. Баумана — это не просто вклад в развитие одного из сильнейших технических вузов страны и опорного вуза Ростеха. Это инвестиции в инженерные кадры, которые укрепят позиции России как промышленной державы», — подчеркнула Елена Георгиева.

НОВИКОМ — системный партнер МГТУ им. Н.Э. Баумана, с которым в 2024 году на ПМЭФ было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере науки и образования. Банк оказывает поддержку образовательным программам вуза, помогает модернизировать учебную инфраструктуру, принимает участие в мероприятиях, способствующих раскрытию потенциала студентов инженерных направлений.

Так, при содействии НОВИКОМа университет приобрел оборудование для создания виртуального музея предприятия «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех) — проекта в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Экспонатами музея стали интерактивные 3D-модели авиационных двигателей.

Также банк поддержал создание компьютерного класса кафедры Э3 «Газотурбинные двигатели и комбинированные установки» – проекта Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это позволит повысить качество подготовки кадров для двигателестроительной отрасли.

В прошлом году НОВИКОМ также выступил партнером ряда студенческих соревнований, таких как хардатон «Инженерный вызов», и продолжит эту традицию в 2025 году.

Особую роль в партнерстве банка и вуза играет международное направление. В 2024 году НОВИКОМ стал первым российским банком, открывшим представительство на Кубе, и официальным представителем МГТУ им. Н.Э. Баумана в республике. Весной этого года представители банка рассказали о возможностях обучения кубинских студентов в рамках квот Правительства РФ на заседании российско-кубинской рабочей группы по высшему образованию.Программа направлена на развитие гуманитарных связей и подготовку квалифицированных кадров, востребованных в приоритетных отраслях экономики карибского государства.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – опорный вуз и стратегический партнер Ростеха. В интересах Корпорации университет готовит специалистов по двум образовательно-профессиональным трекам «Крылья Ростеха» и «Ростех. Биотехмед». Студенты-целевики обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В партнерстве с вузом Ростех выстраивает опережающую модель подготовки инженерных кадров, ориентированную на реальные запросы индустрии.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFGhakNk