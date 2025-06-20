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82.76% -1.2
сегодня
20 июня, 13:44
пробки
5/10
погода
+25.1°C
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usd 78.48 | eur 89.83
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общество
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Успейте стать владельцем электромобиля Tesla: до розыгрыша осталось всего 9 дней!

Фото СИБ.ФМ

Tesla_N разыгрывает самый популярный электрокар TESLA.

В честь дня рождения Новосибирска, 29 июня, на Михайловской набережной пройдёт розыгрыш электромобиля.

Настоятельно рекомендуем не упустить уникальную возможность стать обладателем престижного “электрокара”. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий — подписаться на этот канал. Имя и номер победителя будет определены случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Подробности – в телеграмм-канале “Город54” https://t.me/Gorod_nsk54

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Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736 Erid:2W5zFHU4Nq6

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Галина Дидан
Журналист

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