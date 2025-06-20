В ТРЦ «Галерея» разыгрывают 500 000 рублей на шопинг

Любите шопинг и мечтаете о крупном выигрыше? Тогда представьте: вы выбираете модные летние образы — и становитесь обладателем полумиллиона рублей на шопинг. Звучит как мечта? Она может стать реальностью — всё начинается с одной покупки в торговом центре «Галерея»! До финала осталось совсем немного, но у вас еще есть шанс стать участником акции и обладателем 500 000 рублей на шопинг!

Как стать участником розыгрыша:

- Делайте покупки от 2 000 рублей в ТРЦ «Галерея» с 19 мая по 27 июня.

- Регистрируйте чеки в приложении ТРЦ. Каждый чек — превращается в шанс на победу.

- Получите гарантированный подарок на лимонной фотозоне на 1 этаже.

- Обязательно присутствуйте в день розыгрыша.

Финал акции — 28 июня

Первый этаж «Галереи» превратится в настоящий летний фестиваль с зажигательными диджей-сетами и бьюти-зонами, где каждый желающий сможет преобразиться с помощью макияжа. В рамках мероприятия пройдет модный показ, в котором стилист Юлия Чагина представит образы из коллекций магазинов ТРЦ «Галерея».

И, конечно, главное событие — розыгрыш 500 000 рублей на шопинг и других подарков. Участвуют только те, кто будет на месте. А вдруг выиграете именно вы?

Встречаемся 28 июня на 1 этаже ТРЦ «Галерея» в 16:00.

Лето начинается в «Галерее». Приходите за эмоциями, подарками и, возможно, за своим полумиллионом!

«Галерея» — многофункциональный торгово-развлекательный центр, расположенный в самом центре Новосибирска на пересечении улиц Гоголя и Мичурина, рядом со станциями метро «Сибирская» и «Красный проспект».

В ТРЦ представлено более 250 магазинов, предлагающих разнообразные товары — от продуктов и одежды до детских товаров и электроники, а также многозальный кинотеатр-мультиплекс, просторный фудкорт, множество кафе, ресторанов и развлекательных центров.

Сроки проведения акции: с 19.05.25 г. по 27.06.25 г.

Подробности на сайтеwww.galereya-novosibirsk.ru

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