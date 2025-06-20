Заряжаемся победой на набережной: 29 июня - зарядка с чемпионом

Начните свой день с энергии и мотивации от Вараздата Мкртчяна — чемпиона по боксу, победителя четырёх международных соревнований, тренера и наставника.

Вараздат — настоящий профессионал своего дела. Он знает, как мотивировать и вдохновлять людей, помогая им настроиться на победу. Вараздат проводит занятия для детей и взрослых, которые воспитывают дисциплину и уверенность в себе.

Приходите 29 июня в 12:50 на Михайловскуюнабережную, что бы начать свой день со спорта и позитива.

Кроме того, на празднике гостей ждут:

- С 12:00 до 23:00 — музыкальный марафон с артистами из Новосибирска и других городов

- Мастер-классы, фотозоны, сувениры

- Хедлайнер — Тося Чайкина

- И впервые — розыгрыш электромобиля Tesla прямо на городском празднике!

Участвуйте в розыгрыше электромобиля. Успейте испытать удачу! Это просто — надо выполнить всего лишь 4 несложных шага на официальном сайте. Победителя выберут случайным образом прямо на сцене во время праздничной программы.

Организаторы и партнёры мероприятия: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — проект для тех, кто выбирает активную и здоровую жизнь.

Титульный партнёр: МФК «Сан Сити».

Официальные партнёры:

Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа», торговая сеть «Пятёрочка».

Партнёры события:

«Клиника профессора Пасман», Группа Компаний «VIRA», ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО «Школа 21»), парк активного отдыха «Ствол», семейный развлекательный центр «Весёлый Остров», сеть кинотеатров Синема Парк и Формула Кино, сеть автозаправочных комплексов «Энергия», клиника капельной терапии«Вита Баланс», федеральная академия вождения «Вектор», сеть салонов оптики «Счастливый взгляд», футбольная школа «Динамо» в Новосибирске.

Информационный партнёр: телеканал «СТС».

Партнёр по безопасности: союз охранных предприятий "КРУК-С".

Генеральный drink-партнёр – SovaBar.

Генеральный вкусный партнёр – Вафли Мира.

Генеральный клубный food-партнёр — Руки Вверх Бар.

Генеральный food-партнер: Торговый Дом «Киприно».

Фуд-партнёры:

33 Пингвина, доступная кофейня «Подорожник», кафе-блинная Tinlinna, MepsBubbleTea, Хот-дог Бургерович, Alcreme, Рестобар «Друзья», Голодный Пёс, кафе «Отдых», Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles, сеть гастропректов «Монста Family», "ВафЛэнд".

Зоо-партнёр:

«Интернет-магазин ЗооСАТ и производитель кормов BowlWow (Де Ново Групп)».

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности участия — на сайте: tesla-n.ru/draw.

Не пропустите главное событие лета в Новосибирске!

0+

Реклама. ИП Заливчая Олеся Александровна, ИНН 543151524473 Erid:2W5zFHALZE8