Новосибирец показал кадры массового митинга на Алтае против оккупации земель олигархами

Житель Новосибирска оказался свидетелями массового митинга в Республике Алтай. По словам очевидца, свыше 5000 местных жителей возмущены оккупацией земель.

Кадры массовой акции протеста прислал в редакцию Сиб.фм турист из Новосибирска, который отправился на Алтай, Артём Козлов. По его словам, 21 июня более 5000 местных жителей вышли на согласованную акцию протеста против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления.

Многие из протестующую пришли в национальных костюмах или с плакатами, на которых написано: «Защитим родную землю», «Депутаты, исполните волю народа», «Мы против оккупации наших земель олигархами».

«Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика – инвестиционная. Посмотрите вокруг. Стал кто-то богаче? Так почему нам говорят, что это единственный выход развития республики сегодня. Мы не просто высказываем мнение, а должны до конца идти и защищать свою землю. Мы против оккупации наших земель олигархами», – говорят протестующие.

Российское законодательство предоставляет регионам автономию в вопросе организации структуры местного самоуправления, позволяя им выбирать между двухуровневой моделью и другими формами. Власти Республики Алтай выступили с инициативой упразднения сельских советов, намереваясь преобразовать их в муниципальные округа, сохраняя при этом границы существующих административных районов. Законопроект предусматривает возможность проведения прямых выборов руководителей этих новых округов.

Однако данная реформа вызвала недовольство среди населения, которое выражает протест против ликвидации местного самоуправления. Также протестующие выступают против назначения Александра Прокопьева, бывшего депутата Госдумы и сына основательницы компании «Эвалар», лидирующего российского производителя биологически активных добавок, на пост главы правительства республики.

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