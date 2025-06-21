Тревожные сообщения из штабов Минобороны: грядет ли в России мобилизация 2025?

В последние недели в социальных сетях и Telegram-каналах активно циркулируют неподтвержденные данные о возможной второй волне мобилизационных мероприятий в России. По утверждениям пользователей, списки потенциальных призывников уже находятся в стадии формирования, а военкоматы запрашивают документы, касающиеся досрочного увольнения в запас и оценки состояния здоровья военнослужащих.

Авторы данных сообщений предполагают, что таким образом силовые ведомства готовятся к "освобождению мест" для новобранцев, досрочно прекращая службу лиц с хроническими заболеваниями или тех, кто отслужил более полутора лет. Подобный подход, по их мнению, позволит избежать официального объявления о проведении нового призыва и создать впечатление "единовременной" мобилизации. Недостаточная прозрачность процесса и увеличение числа добровольцев, заключающих контракты, лишь усиливают тревожные настроения. Однако эксперты и официальные лица опровергают подобные домыслы и призывают ориентироваться на проверенные сведения.

Анализ слухов о "скрытом призыве"

Telegram-каналы сообщают о существовании засекреченных списков и многочисленных запросах на досрочное увольнение в запас.

Авторы распространяемых слухов называют проверку состояния здоровья способом "освобождения площадки" для ротации личного состава.

В качестве основных "факторов" указываются сроки службы, превышающие 18 месяцев, и наличие хронических заболеваний.

Реальные факты и официальная информация

Согласно данным Министерства обороны РФ, с начала 2025 года более 175 000 человек заключили контракты на прохождение военной службы в добровольном порядке, и их число продолжает расти. Это позволяет регулярно пополнять ряды вооруженных сил без необходимости объявления новой волны мобилизации. Официальные представители подчеркивают, что запросы на досрочную демобилизацию являются обычной практикой и не указывают на подготовку к проведению массового призыва.

Слухи о проведении новой массовой мобилизации не имеют под собой юридических оснований и не подкреплены достоверными фактами. Вероятнее всего, они являются источником дезинформации и не отражают реальную обстановку. Рекомендуется следить за официальными заявлениями и проверять информацию, используя надежные источники, чтобы избежать паники.