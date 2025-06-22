82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 18:45
пробки
2/10
погода
+25.9°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 18:45
пробки
2/10
погода
+25.9°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 17:27
проиcшествия

У тебя есть только 7 дней, чтобы стать владельцем Tesla. Участвуй сейчас

Фото: Сиб.фм

Tesla_N проводит розыгрыш самого хайпового электромобиля TESLA, представляющего собой инновационное транспортное средство с передовыми технологиями.

В честь празднования Дня рождения Новосибирска, который ежегодно отмечается 29 июня, на Михайловской набережной состоится значимое событие — розыгрыш электромобиля. Этот инновационный приз предназначен для тех, кто проявляет интерес к современным технологическим достижениям и активно поддерживает экологические инициативы, направленные на устойчивое развитие городской среды.

Не упусти возможность уехать на электрокаре. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий – подписаться на этот канал. Имя и номер победителя будет определен случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Подробности – телеграмм-канале “Город54” https://t.me/Gorod_nsk54

16+
Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.