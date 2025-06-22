У тебя есть только 7 дней, чтобы стать владельцем Tesla. Участвуй сейчас

Tesla_N проводит розыгрыш самого хайпового электромобиля TESLA, представляющего собой инновационное транспортное средство с передовыми технологиями.

В честь празднования Дня рождения Новосибирска, который ежегодно отмечается 29 июня, на Михайловской набережной состоится значимое событие — розыгрыш электромобиля. Этот инновационный приз предназначен для тех, кто проявляет интерес к современным технологическим достижениям и активно поддерживает экологические инициативы, направленные на устойчивое развитие городской среды.

Не упусти возможность уехать на электрокаре. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий – подписаться на этот канал. Имя и номер победителя будет определен случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности – телеграмм-канале “Город54” https://t.me/Gorod_nsk54



16+

Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736