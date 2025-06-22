Алтайцы просят помощи в Новосибирске после митинга из-за инициативы Шойгу

Жители Республики Алтай просят поддержать их по отстаиванию двухуровневой системы власти.

В новосибирских чатах и телеграм-каналах начала массово распространяться информация от жителей Республики Алтай, которые просят поддержать их. Кроме того, местные жители написали официальное обращение в соседние регионы. Копия документа есть в распоряжении Сиб.фм.

«Дорогие соседи, жители Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, республики Тыва! Обращаемся к вам за поддержкой по отстаиванию двухуровневой системы власти в МСУ, против которого выступают олигархи и чиновники. Очень оперативно и в спешке приняв ФЗ-33 от 25.03.25г. россиян заставляют перейти на одноуровневое местное самоуправление. По инициативе бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в своё время о строительстве пяти крупных городов в Сибири, в Республике Алтай это пытаются поспешно реализовать. Власти внесли изменение в Конституцию Республики Алтай, убрав оттуда понятия целостности и неделимости территории. Это ведет к тому, что они могут образовывать под разными предлогами ТОРы, закрытые территории федерального подчинения (пример: «Сириус» в Краснодарском крае) и т.п. Народ Алтая сплотился и везде по республике через сходы населения, сессии депутатов поселений выражают свое несогласие и дело доходит до перекрытия федеральной дороги. Народ из-за отчаяния и неверия властям идут на крайние меры», – пишут местные жители.

По мнению журналиста из Горно-Алтайска Айны, в скором эта учесть может постигнуть и другие сибирские регионы. Поэтому местные жители просят сплотиться.

Ранее Сиб.фм писал о митинге в Горно-Алтайске, на который пришли свыше 5000 местных жителей.

Напомним, в России региональные власти обладают правом самостоятельно определять устройство органов местного самоуправления, выбирая наиболее подходящую структуру, включая двухуровневую систему. Власти Республики Алтай предложили упразднить сельские советы, планируя создать на их основе муниципальные округа, не меняя при этом границы существующих районов. Согласно проекту закона, жители смогут напрямую избирать глав этих новых округов.

Однако предложенные изменения вызвали волну возмущения у населения, которое выступает против отмены местного самоуправления. Недовольство также связано с возможным назначением Александра Прокопьева, экс-депутата Государственной Думы и сына основательницы ведущей российской компании по производству БАДов «Эвалар», на должность председателя правительства республики.

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