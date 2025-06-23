Настоящие крупы от местного производителя

В самом сердце Сибири, в Новосибирске, мы производим то, что по-настоящему близко каждому сибиряку — натуральные крупы «Пассим» из отборного зерна. Это не просто продукт — это часть нашей земли, нашего труда, наших традиций.

ООО «Первая Крупяная Компания» работает с 1991 года, сочетая опыт, уважение к традициям и современные технологии. Уже более 30 лет мы остаёмся верны главному принципу — делать качественные, вкусные и полезные продукты из отечественного и импортного сырья.

Алтайское зерно — основа нашей продукции. Мы тщательно отбираем сырьё, бережно его очищаем и сортируем, чтобы сохранить всё лучшее, что дала природа.

«Пассим» — это крупа с характером. Сибирским. Родным.

Мы уверены, что настоящая крупа должна не просто насыщать, но и приносить пользу. Поэтому в каждом зерне «Пассим» — сила природы, энергия родной земли и тепло наших рук.

Почему «Пассим» выбирают:

- Натуральный состав — только отборное зерно без добавок

- Современное производство — многоступенчатая очистка и контроль

- Максимум пользы — щадящая переработка сохраняет витамины и минералы

- Разнообразие — крупы для любых блюд и вкусов

- Доверие — нас знают и в России, и за её пределами

Мы гордимся тем, что остаёмся местным производителем. Всё производство — здесь, в Сибири. Мы вкладываем душу в своё дело и продолжаем развивать традиции российской зернопереработки: внедряем современные линии, экологичную упаковку, автоматизированные системы контроля.

«Пассим» — крупы, которым доверяют. С годами. С любовью. С уважением к земле, на которой мы живём.

Выбирая «Пассим», вы выбираете:

Качество, проверенное временем

Натуральность в каждой крупинке

Традиции, с которыми выросло не одно поколение

http://passim.ru

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