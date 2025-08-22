НОВИКОМ и «Синара – Транспортные Машины» подписали кредитное соглашение на 10 млрд рублей

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) заключил кредитное соглашение с «Синара – Транспортные Машины» (СТМ) — дивизиональным машиностроительным холдингом Группы Синара. Банк окажет финансовое содействие партнеру в разработке и производстве инновационной продукции, которая важна для достижения технологического суверенитета России в транспортном машиностроении. Сумма кредитного соглашения составила 10 млрд рублей.

Развитие сотрудничества НОВИКОМа и СТМ позволит увеличить объемы финансирования предприятий холдинга, масштабировать программы развития и расширения производственных мощностей, разработки и внедрения новых технологий.

«Синара – Транспортные Машины» — машиностроительный холдинг полного цикла. В его состав входят собственный конструкторско-инжиниринговый центр, промышленные предприятия в области локомотивостроения, производства путевых машин, рельсового и колесного пассажирского транспорта, а также их сервисного обслуживания. СТМ является стратегическим поставщиком локомотивов, скоростных электропоездов «Финист» и путевой техники для ОАО «РЖД».

Сотрудничество НОВИКОМа с Группой Синара активно развивается с 2023 года. Банк уже финансирует проект по созданию и модернизации серийного производства магистральных и маневровых локомотивов, реализуемый Людиновским тепловозостроительным заводом (входит в структуру СТМ).

«Сегодня СТМ ставит перед собой амбициозные задачи по созданию новейших отечественных электропоездов, локомотивов, путевых машин, городских трамваев и электробусов. Государство доверило холдингу воплощение в жизнь проекта первого в России высокоскоростного поезда. НОВИКОМ с большим воодушевлением оказывает финансовое содействие партнеру в разработке инновационных решений в сфере транспортного машиностроения, укреплении производственной базы, повышении качества жизни миллионов граждан страны», — отметил заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов.

