Участники «Технопрома-2025» смогут протестировать умные видеодетекторы от «Ростелекома»

На форуме «Технопром-2025» компания «Ростелеком» выступит партнером кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации» и представит детекторы видеоаналитики для умного города. На стенде провайдера участники мероприятия смогут протестировать инновационные устройства в действии.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«”Технопром” — ключевая ИТ-площадка Сибири, и каждый год мы представляем здесь свои разработки. В этом году в соответствии с главной темой форума – наука и индустрия — мы расскажем о решениях, которые создаем совместно с НГУ для умных городов. Это ряд детекторов, работающих на базе технологий искусственного интеллекта и предназначенных для решения различных задач: от распознавания объектов до анализа поведения человека».

На «Технопроме» будут представлены детектор силуэтов, способный фокусироваться на конкретных объектах, и детектор пересечения линий, который реагирует на нарушение установленных границ. Решения предназначены для интеграции в системы видеонаблюдения и призваны повысить уровень безопасности в общественных местах.

Михаил Федорук, ректор НГУ, академик РАН:

«“Ростелеком” — один из ключевых индустриальных партнеров нашего Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта. Мы успешно сотрудничаем и уже разработали ряд решений, которые найдут применение в улучшении системы безопасности. Мы представим детекторы видеоаналитики на выставке передовых технологий университета, которая пройдет с 26 по 29 августа в корпусе поточных аудиторий, являющемся объектом второй очереди нового кампуса НГУ. Выставка организована в рамках “Технопрома”. и ее смогут посетить участники форума».

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» соберёт ведущих экспертов, учёных и предпринимателей из более чем 40 стран мира, а также представителей регионов России. Тема мероприятия в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства».

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFJbbzbz