В Новосибирске военный эксперт Чугай отреагировал на новость о всеобщей мобилизации в сентябре-2025

В Новосибирске военный эксперт Александр Чугай отреагировал на информацию о всеобщей мобилизации на СВО в сентябре-2025 года, назвав её «преждевременной и нецелесообразной».

Чугай, известный своими аналитическими статьями в специализированных военных изданиях и комментариями на федеральных телеканалах, подчеркнул, что такие меры требуют тщательной подготовки и осознания потенциальных последствий для экономики и социальной стабильности страны.

«Решение о всеобщей мобилизации – это не просто набор указов и повесток. Это сложный механизм, который затрагивает все сферы жизни общества. Во-первых, необходимо четко понимать цели мобилизации и стратегические задачи, которые она должна решить. Во-вторых, нужно обеспечить готовность военной инфраструктуры, складов, центров подготовки и переподготовки личного состава. И в-третьих, что, на мой взгляд, самое главное, – необходимо заручиться широкой общественной поддержкой», – прокомментировал военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

По мнению спикера, сейчас говорить о всеобщей мобилизации в контексте СВО преждевременно. Он отметил, что имеющиеся в распоряжении Министерства обороны ресурсы, включая контрактников и добровольцев, позволяют решать поставленные задачи. Более того, акцент должен быть сделан на повышение эффективности использования имеющихся сил и средств, модернизацию вооружения и подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Мы видим, как активно развивается беспилотная авиация, как совершенствуются системы радиоэлектронной борьбы, как внедряются новые технологии в управление войсками. Важно не просто наращивать численность армии, а делать её более современной, мобильной и боеспособной, – подчеркнул Чугай. – Всеобщая мобилизация, при всей её потенциальной силе, – это палка о двух концах. Она может как укрепить обороноспособность, так и серьезно подорвать экономику и вызвать социальное напряжение».

Александр Чугай призвал к взвешенной оценке ситуации и тщательному планированию любых масштабных военных мероприятий. Он подчеркнул необходимость открытого диалога с обществом и разъяснения целей и задач, которые стоят перед страной.

