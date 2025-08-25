Парк «Ствол» предлагает гостям широкие возможности для активного отдыха и развлечений на природе

Основанный в 2012 году, парк начинался с идеи создания крупнейшей в регионе пейнтбольной площадки. Сегодня это современный комплекс, расположенный в живописном уголке Сибири, который включает:
- Четыре игровые зоны для пейнтбола с разнообразными сценариями игр.
- Незабываемые праздники с гидроболом и лазертагом
- Квадроциклы для любителей внедорожной езды
- Зимние развлечения: снегоходы, катание на «банане» и другие активности.
Для комфортного отдыха гостей в парке оборудованы:
- Трёхэтажный коттедж для размещения.
- Русская баня на дровах.
- Сауна с бассейном.
- Просторный банкетный зал.
- Гриль-домик.
- Летние беседки.
Парк «Ствол» дважды отмечен наградами: в 2014 году он стал вторым по величине в России, а также получил звание «Открытие года» по версии 2ГИС.
«Ствол» продолжает развиваться, предлагая новые форматы отдыха и развлечений для посетителей всех возрастов.
12+
Реклама ИП Матюшенко А.А. ИНН 540363251215 Erid:2W5zFGj77UU