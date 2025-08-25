82.76% -1.2
Парк «Ствол» предлагает гостям широкие возможности для активного отдыха и развлечений на природе

Фото: парк «Ствол»

Основанный в 2012 году, парк начинался с идеи создания крупнейшей в регионе пейнтбольной площадки. Сегодня это современный комплекс, расположенный в живописном уголке Сибири, который включает:

- Четыре игровые зоны для пейнтбола с разнообразными сценариями игр.

- Незабываемые праздники с гидроболом и лазертагом

- Квадроциклы для любителей внедорожной езды

- Зимние развлечения: снегоходы, катание на «банане» и другие активности.

Фото Парк «Ствол» предлагает гостям широкие возможности для активного отдыха и развлечений на природе 2

Для комфортного отдыха гостей в парке оборудованы:

- Трёхэтажный коттедж для размещения.

- Русская баня на дровах.

- Сауна с бассейном.

- Просторный банкетный зал.

- Гриль-домик.

- Летние беседки.

Фото Парк «Ствол» предлагает гостям широкие возможности для активного отдыха и развлечений на природе 3

Парк «Ствол» дважды отмечен наградами: в 2014 году он стал вторым по величине в России, а также получил звание «Открытие года» по версии 2ГИС.

«Ствол» продолжает развиваться, предлагая новые форматы отдыха и развлечений для посетителей всех возрастов.

