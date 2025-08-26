Клиенты ВТБ могут пополнить мобильную связь без комиссии в странах СНГ

ВТБ запустил сервис мгновенного пополнения мобильной связи сотовых операторов пяти стран СНГ. Россияне смогут оплачивать услуги связи в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане без комиссии. По данным банка, сервисом воспользуются до миллиона клиентов.

«Мы продолжаем расширять возможности для международных расчетов, делая их для розничных клиентов максимально удобными и доступными. Преимущества нового сервиса – в бесплатности и скорости – деньги поступают на счет зарубежного сотового оператора мгновенно. Ожидаем, что сервис будет особенно востребован среди клиентов банка, которые имеют родственные связи в этих странах или активно путешествуют. В ближайшее время расширим географию функционала еще на две страны», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Клиенты ВТБ могут пополнить баланс сотового оператора в приложении ВТБ Онлайн. Для этого необходимо зайти в раздел платежи – «В другую страну» — выбрать страну платежа, «Перевод по номеру телефона»/"Мобильная связь" и далее оператора сотовой связи. Платеж будет совершен без взимания дополнительной комиссии, максимальная сумма платежа составит 10 000 рублей.

Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны более 150 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по номеру счета, а также с выдачей наличными. С этого года клиенты банка могут оплачивать зарубежные цифровые сервисы, такие как Steam, Spotify, Roblox и PS Store через ВТБ Онлайн.

