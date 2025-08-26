PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025: обзор инноваций в сфере безопасности – от видеонаблюдения до охраны труда

11 и 12 сентября в Новосибирском Экспоцентре, состоится V Международная выставка-форум «PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025». Мероприятие станет ключевой площадкой для специалистов по безопасности, включая технических экспертов, руководителей служб безопасности, главных инженеров, проектировщиков и монтажников со всей Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Форум, включенный в список приоритетных событий Новосибирской области, пройдет при поддержке регионального правительства и отраслевых министерств. Центральная тема: «Тренды развития систем безопасности в России. Возможности и препятствия».

«PROБезопасность 2025» — это эффективная платформа для ознакомления с технологиями, обзора решений для различных объектов и отраслей, сравнения предложений от разных компаний, обмена опытом и знаниями, участия в мастер-классах, конференциях и деловых мероприятиях. Эксперты смогут найти ответы на актуальные вопросы, возникающие в их повседневной работе.

В этом году выставка-форум представит более 80 стендов ведущих производителей России и мира, охватывающих свыше 50 направлений безопасности и более 60 докладов в рамках конференций. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы импортозамещения, технологического лидерства, внедрения передовых практик и работы с нормативными документами.

Особое внимание будет уделено современным системам видеонаблюдения, нейросетям, биометрии и интеллектуальным системам контроля доступа. Будут продемонстрированы уникальные разработки для промышленных предприятий, нефтегазовой отрасли и дата-центров, а также инновации для жилых комплексов и ритейла, включая решения российских компаний, такие как биометрическая идентификация по венам ладони, облачные контроллеры и дизайнерские турникеты.

В программе форума запланированы дискуссии о будущем безопасности, охватывающие концепции «Безопасного города», диджитализацию и роль искусственного интеллекта. Своими взглядами поделятся представители Минцифры, МЧС, МВД и лидеры отрасли.

«PROБезопасность 2025» посетят участие более 2000 человек, среди которых будут инженеры, проектировщики, руководители предприятий и профильных IT-отделов, системные интеграторы и представители органов власти. Форум станет платформой для налаживания партнерских отношений, обмена опытом и поиска решений, соответствующих потребностям компаний.

Посещение форума бесплатное, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.

