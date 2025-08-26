Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит объективность результатов ЕДГ

В Новосибирской области «Ростелеком» смонтировал систему видеонаблюдения для проведения единого дня голосования 12, 13 и 14 сентября. Жители региона выберут депутатов Законодательного Собрания области, Совета депутатов Новосибирска и муниципальных образований.

Ольга Благо, председатель Избирательной комиссии Новосибирской области:

«Система видеонаблюдения на выборах — это важный инструмент, обеспечивающий прозрачность и легитимность избирательного процесса. При проведении выборов в 873-х помещениях для голосования Новосибирской области, в том числе, в городе Новосибирске в 532-х помещениях, будут применяться средства видеонаблюдения. В ТИК и помещениях для голосования, необорудованных средствами видеонаблюдения, будут применяться средства видеорегистрации, чтобы каждый гражданин мог быть уверен в честности голосования».

На каждом объекте специалисты «Ростелекома» установили по две современные видеокамеры. Их расположение тщательно продумано — в поле зрения попадают все ключевые точки: от зон выдачи бюллетеней до ящиков для голосования. При этом не нарушается право избирателей на тайну голосования.

В дни голосования система будет не только вести онлайн-трансляцию на специальный портал, но и автоматически сохранять данные в облако «Ростелекома», где они будут находиться положенное время.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Для организации системы видеонаблюдения, передачи и хранения видеофайлов мы используем собственные надежные оптические каналы связи, а также современные центры обработки данных, оснащённые передовыми системами киберзащиты. Такой подход гарантирует полную сохранность информации. Кроме того, в период голосования наши технические специалисты будут круглосуточно мониторить работоспособность оборудования».

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFHt92eC