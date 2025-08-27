В октябре Аргентина приедет в Сибирь с танцевальной труппой Джей Ло!

7 октября в 19:00 кинотеатр им. Маяковского станет центром аргентинского колорита. Легендарные Los Potros Malambo представят свою новую программу "FREEDOM" (Свобода). Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир страстных ритмов, отточенной хореографии и бешеной энергии.

Почему это шоу никак нельзя пропустить этой осенью?

Маламбо – старинный аргентинский танец, исполняемый исключительно мужчинами. Это олицетворение силы, ловкости и духа гаучо – аргентинских ковбоев. В "FREEDOM" вас ждет:

- Виртуозное жонглирование болами – традиционным оружием из кожаных плетей с каменными грузами, которое танцоры ловко крутят под музыку.

- Сапатео – энергичные удары каблуками, создающие огненную барабанную дробь.

- Современные элементы – микс фламенко, латиноамериканских ритмов и даже танго.

На сцене – дюжина профессионалов, чья синхронность и мощь просто гипнотизируют. Их выступление – это не просто танец, а настоящий спектакль эмоций: от яростной экспрессии до трогательных лирических моментов.

Шоу сопровождается живой музыкой: барабаны, гитары, народные инструменты воссоздают неповторимую атмосферу пампасов. А визуальные эффекты и игра света делают каждый номер еще более впечатляющим.

Los Potros Malambo – это не просто танцоры, а настоящая гордость Аргентины

Они участвовали в шоу Дженнифер Лопес "Q'Viva: The Chosen", работали с Cirque du Soleil и выступали на лучших площадках мира, от США до Китая. Их шоу "Pura Sangre" и "Go Malambo" срывали овации в России и Европе.

Это шоу для тех, кто обожает зажигательные ритмы и необычные танцы, для поклонников этнической культуры и ярких представлений, для всех, кто жаждет адреналина и ярких впечатлений.

"FREEDOM" – это больше, чем просто танец. Это взрыв эмоций, рассказ об аргентинской душе и незабываемое шоу, которое запомнится на всю жизнь.

Билеты уже в продаже!

Количество мест ограничено – успевайте забронировать лучшие места!

Не пропустите – Новосибирск ждет настоящую свободу ритма!

Категория 12+

Реклама ИП Виганд Е.С. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFHgZvTz