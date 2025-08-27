Заместитель начальника департамента мэрии Новосибирска передала свою должность супругу

Яков Чагин стал новым замначальником в департаменте промышленности, инноваций и развития предпринимательства мэрии.

В департаменте промышленности, инноваций и развития предпринимательства мэрии Новосибирска был назначен новый заместитель начальника — Яков Чагин. Известно, что он сменил супругу Наталью Чагину, которая ушла в длительный отпуск.

До этого Яков Чагин работал замглавы администрации Октябрьского района и в правовом управлении мэрии. Об этом сообщает Континент Сибирь.

