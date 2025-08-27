ЖК «Сподвижники» – семейный квартал будущего

ГК VIRA создаёт в Кировском районе Новосибирска качественно новый ЖК. «Сподвижники» – это квартал для тех, кто ценит комфорт, соседскую дружбу и размеренный образ жизни. Сейчас первая очередь проекта уже близится к завершению, и район преображается с каждым днём.

Архитектурная концепция комплекса выдержана в европейском минималистичном стиле – строгие, но приятные глазу линии фасадов, большие окна и тёплые натуральные оттенки создают атмосферу камерности, размерности и комфорта. Философия проекта – «жизнь с человеческим лицом»: это пространство, которое будет развиваться вместе с его жителями.

«Сподвижники» – это:

Квартал, ориентированный на людей. VIRA проектирует дома и дворы, исходя из потребностей разных поколений. На территории комплекса предусмотрены закрытые от машин дворы с безопасными детскими площадками, зонированными по возрастам, и уютными зелеными уголками для тихого отдыха. Во дворе будут оборудованы современные общественные пространства, где соседи смогут общаться и проводить праздники на свежем воздухе. Каждый элемент – от благоустройства до планировки квартир – направлен на то, чтобы жители всех возрастов чувствовали себя на своём месте.

Разнообразие семейных планировок. ЖК «Сподвижники» намерен решить дефицит больших квартир для длительного проживания семей. В проекте представлены варианты с тремя и четырьмя комнатами, продуманные специально для развития семьи с сохранением личного пространства. Просторные кухни-гостиные, места для хранения, несколько санузлов – такие квартиры позволят с комфортом жить десятилетиями, пока ваши дети растут и создают свои семьи. Но, естественно, есть и привычные форматы – евро-двушки и студии для тех, кому важно своё отдельное пространство.

Размеренный ритм жизни. Квартал расположен на левом берегу, вдали от шумного центра, но при этом до Площади Маркса всего 20 минут на транспорте, а ближайшая остановка расположена в двух минутах от ЖК. Поблизости есть все, что нужно для повседневной жизни: в шаговой доступности магазины, супермаркеты, поликлиника, спортивные комплексы. «Сподвижники» позволяют наслаждаться спокойствием и природой пригородной зоны, оставаясь при этом связанным с городской инфраструктурой.

Безопасность и инклюзивность. Доступ на территорию будет осуществляться с помощью электронных ключей – никаких лишних связок и посторонних несанкционированных визитов. Весь квартал оснастят системой видеонаблюдения с умной аналитикой: через мобильное приложение жители смогут в реальном времени просматривать камеры и открывать ворота для гостей. В подъездах – скоростные бесшумные лифты, безбарьерная среда для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями.

«Сподвижники» – это жилой квартал для единомышленников, где формируется настоящее комьюнити соседей. Название комплекса говорит само за себя: здесь собираются активные, неравнодушные люди, готовые вместе двигаться к лучшему будущему. Домашний уют и дружелюбная атмосфера двора соединяются с преимуществами нового жилья: энергоэффективные материалы, авторская отделка общественных пространств, собственная управляющая компания, которая будет поддерживать порядок на территории.

Жизнь в «Сподвижниках» обещает быть спокойной, счастливой и полной возможностей для всей семьи. Подробности и планировки на официальном сайте Виравира.рф.

