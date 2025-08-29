82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева, НГУЭУ, Денис Винокуров

29 августа пятидесятилетний юбилей отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он возглавил город в апреле 2024 года, и за недолгое время его работы горожане уже успели ощутить позитивные изменения. Фоторепортаж о его деятельности публикует издание "МК в Новосибирске".

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж 2

Кудрявцев родился в посёлке Первомайское на Алтае. Окончил школу с серебряной медалью, а затем — Новосибирский государственный технический университет по специальности «радиоэлектроника». Позже он получил второе высшее образование в Новосибирской академии экономики и управления.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж 3

Его профессиональный путь начался с должности инженера в компании «Электросвязь». Карьера развивалась стремительно, и к 2011 году он уже руководил макрорегиональным филиалом «Сибирь» компании «Ростелеком».

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж 4

В 2015 году Кудрявцев был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, а год спустя — депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». С 2022 по 2024 год занимал пост заместителя губернатора Новосибирской области.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж 5

С момента назначения на пост градоначальника в городе преобразилась коммунальная сфера: был увеличен штат дворников, благодаря чему улицы стали значительно чище, а также началось активное обновление газонов.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж 6

К ключевым решениям нового мэра также относят введение ограничений для пользователей электросамокатов, ужесточение мер ответственности для недобросовестных подрядчиков и планомерную борьбу с ямами на дорогах.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж 7

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэр Новосибирска Кудрявцев встретился с полпредом президента РФ Серышевым.

