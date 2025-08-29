Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает 50-летие: фоторепортаж

29 августа пятидесятилетний юбилей отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он возглавил город в апреле 2024 года, и за недолгое время его работы горожане уже успели ощутить позитивные изменения. Фоторепортаж о его деятельности публикует издание "МК в Новосибирске".

Кудрявцев родился в посёлке Первомайское на Алтае. Окончил школу с серебряной медалью, а затем — Новосибирский государственный технический университет по специальности «радиоэлектроника». Позже он получил второе высшее образование в Новосибирской академии экономики и управления.

Его профессиональный путь начался с должности инженера в компании «Электросвязь». Карьера развивалась стремительно, и к 2011 году он уже руководил макрорегиональным филиалом «Сибирь» компании «Ростелеком».

В 2015 году Кудрявцев был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, а год спустя — депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». С 2022 по 2024 год занимал пост заместителя губернатора Новосибирской области.

С момента назначения на пост градоначальника в городе преобразилась коммунальная сфера: был увеличен штат дворников, благодаря чему улицы стали значительно чище, а также началось активное обновление газонов.

К ключевым решениям нового мэра также относят введение ограничений для пользователей электросамокатов, ужесточение мер ответственности для недобросовестных подрядчиков и планомерную борьбу с ямами на дорогах.

