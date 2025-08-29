«Мы поднимем настроение города на новую высоту!»: интервью с главным редактором радио Юнитон Екатериной Савиной

В этом году радио Юнитон отмечает 30-летний юбилей и открывает новый сезон акцией «Юнитон на высоте» — прямым эфиром с колеса обозрения. О том, почему радиостанция остается одним из лидеров российского радиовещания, какие сюрпризы ждут слушателей и почему Юнитон — это больше, чем просто радио, рассказала главный редактор Екатерина Савина.

- Екатерина, поздравляем с 30-летием радио Юнитон! Это впечатляющий рубеж. Расскажите, как радиостанция планирует отметить начало юбилейного сезона?

Спасибо за поздравления! 30 лет — это действительно значимая веха, и мы решили начать новый сезон ярко и необычно. 29 августа с 12:00 до 18:00 мы проведем прямой эфир с высоты в 67 метров — прямо из кабинки самого большего за Уралом колеса обозрения! Это акция «Юнитон на высоте», которая станет символом нашего стремления к новым вершинам. Ведущие будут проводить конкурсы с необычными призами, принимать гостей, комментировать происходящее в реальном времени и делиться панорамными видами Новосибирска. Мы хотим, чтобы этот эфир запомнился каждому слушателю — как тем, кто будет с нами на 100.7 FM, так и тем, кто присоединится к нам в социальных сетях.

- Почему именно колесо обозрения? Что вдохновило на такой формат?

Колесо обозрения — это про высоту, про новый взгляд на город, который мы так любим. Юнитон верен своему слогану «Радио нашего города», и мы хотим показать Новосибирск с не самого обычного ракурса. К тому же, высота — это метафора нашего подхода: мы всегда стремимся быть выше, лучше, ярче. Это будет не просто эфир, а настоящее приключение — с драйвом, эмоциями и, конечно, отличной музыкой.

- Я где-то прочитал , что Юнитон считается феноменом российского радиовещания. В чем секрет вашего успеха?

Секрет — в нашей команде и в любви к тому, что мы делаем. За 30 лет мы не просто транслировали радиопрограммы — мы создавали историю вместе с Новосибирском. Мы организовывали грандиозные праздники на День города, стояли у истоков «Бессмертного полка» в нашем регионе, выпускали диски с записями лучших местных музыкантов и знаковые песни о городе, такие как «В Новосибирске не разводятся мосты» и «Город 54», продюсировали знаковый фильм «Город, где я», награждали лучших новосибирских деятелей шоу-бизнеса в рамках премии «Золотая децибела». В этом году мы хотим совместить наш юбилей с церемонией награждения еще одной премии, которую презентуем чуть позже..

Мы всегда старались быть не просто радиостанцией, а частью жизни города, его голосом и сердцем. Наши ведущие — Юля Бородина, Артем Фадеев, Алексей Харитонов, Даша Макарова, Арсений Романов и другие — это настоящие звезды. Они чувствуют аудиторию, импровизируют, создают атмосферу. Плюс, мы всегда держим руку на пульсе: наши программы, такие как утреннее шоу «ПУШ» или вечернее «Атмосфера», — это микс из актуальных тем, юмора, музыки и интерактива.

- Я знаю, что у Юнитона много различных наград федеральных конкурсов. Какие из них для вас самые значимые?

Мы собрали уникальный набор высших российских профессиональных наград: «Радиомания», «Премия имени Попова», «Вместе Радио», «Вместе Медиа» и многие другие, побеждали даже на премии «Голос Кавказа» в Грозном. Особенно гордимся званием «Лучшая радиостанция страны» — для региональной станции это огромный успех. Но, честно говоря, самая большая награда — это доверие наших слушателей. Мы гордимся, что большинство новосибирцев до 55 лет называют Юнитон самой известной радиостанцией города. И , когда они говорят, что Юнитон — это их радио, это и есть наша главная победа.

- Расскажите подробнее об утреннем шоу «ПУШ». Почему оно так популярно?

«ПУШ», «Первое Утреннее Шоу» — это настоящий взрыв энергии каждое утро в 6:55! Ведущие Юля Бородина и Артем Фадеев будят город с невероятным драйвом. Это не просто шоу, а целый коктейль из бодрящих треков, новостей, шуток и игр. Например, в рубрике «Городской крокодил» слушатели угадывают достопримечательности Новосибирска по хитрым описаниям, а в «Место для разворота» распутывают музыкальные загадки. Аудитория у «ПУШа» невероятно активная: за одну игру в WhatsApp приходит около 1000 сообщений, а звонки в эфир исчисляются тысячами! Мы видим, как люди включаются, смеются, соревнуются за призы. Это шоу для тех, кто хочет начать день с позитива и зарядиться энергией. К тому же, наша аудитория — это активные, обеспеченные люди, что делает «ПУШ» отличной площадкой для партнеров.

- А что нового ждет слушателей в шоу «Атмосфера»?

«Атмосфера» — это вечерний прайм-тайм с 17:00 до 20:00, когда Новосибирск возвращается домой, стоит в пробках или отдыхает. Даша Макарова и Арсений Романов создают настроение, которое помогает переключиться после рабочего дня. В этом сезоне программа будет выходить каждый день по будням, это будет единственное ежедневное музыкальное вечернее шоу в новосибирском эфире, — с играми, подарками и живым общением. Мы интегрируем эфир с соцсетями, чтобы быть еще ближе к слушателям. «Атмосфера» — это про легкость, драйв и ощущение, что вечер будет классным, несмотря ни на что!

- Ваши новости и прогноз погоды тоже выделяются среди других радиостанций. В чем их особенность?

Наша служба новостей — одна из самых профессиональных в Новосибирске. Мы делаем акцент на городских событиях, которые действительно важны для жителей: от дорожной обстановки до культурных мероприятий. Новости выходят каждый будний день с 10:00 до 19:00, и мы стараемся подавать их так, чтобы слушатель получил полную картину дня. Прогноз погоды — это не просто цифры, а эмоциональная пауза. Мы рассказываем о погоде как о друге: честно, с теплом и иногда с юмором. А в рубрике «В мире погоды» добавляем интересные факты, например, какой была погода в Новосибирске 20 лет назад или как обстоят дела в других городах.

- «ПУШ» и «Атмосфера» выходят по будням. А что вы предложите своим слушателям в выходные?

Утреннее и вечернее шоу — это только часть нашей программной сетки . И в будни, и в выходные в этом сезоне мы запустим множество новых программ. Это и собрание современных ремиксов на старые хиты в программе «Перезагрузка», и полюбившийся многим проект «Танцол» и , конечно, новинки музыкальной индустрии в рубрике «Слушай, что будет». По будням в течение всего дня будут и игры, и новые развлекательные программы.

- Вы все время подчеркиваете, что социальные сети играют значительную роль в жизни радиостанции. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

Наша группа во ВКонтакте — самая большая среди всех радиостанций Новосибирска, в ней более 40 тысяч участников, и это не просто цифры, а живая и активная аудитория, которая растет с каждым днем. В соцсетях мы создаем продолжение нашего эфира: делимся анонсами программ, публикуем ежедневный «Звездный прогноз», проводим конкурсы и флешмобы, а также транслируем видео с мероприятий, вот таких, например, как акция «Юнитон на высоте». В Telegram-канале оперативно появляются новости, прогнозы погоды и интерактивные обсуждения. Соцсети для нас — это способ быть ближе к слушателям, общаться с ними напрямую и вместе создавать настроение Новосибирска!

И еще — 29 августа мы запускаем свой видеоканал в сети, где можно будет увидеть не только трансляцию из студии радиостанции, но и многое другое! Надеемся получить обратную связь от наших слушателей и, теперь, еще и зрителей, чтобы сделать его еще интереснее!

- Что вы пожелаете слушателям в новом сезоне?

Энергии, позитива и новых высот! Пусть каждый день начинается с «ПУШа», продолжается с любимой музыкой и завершается «Атмосферой». Мы будем рядом — на 100.7 FM, в соцсетях и, конечно, на высоте 67 метров 29 августа. Слушайте «Юнитон», и пусть ваш Новосибирск будет ярким!

- Спасибо, Екатерина, за беседу! Ждем эфира на высоте!

Спасибо вам! До встречи в эфире — и не забудьте посмотреть наверх!...