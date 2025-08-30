82.76% -1.2
вчера 22:50
общество

Новосибирская область закладывает основу для восстановления лесов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» планируют создать новый лесной питомник.

Как сообщили в правительстве региона, на восстановление лесов в 2024 году было направлено 136,4 млн рублей. На эти средства уже высадили 3,8 миллиона саженцев сосны, ели и кедра на площади более 826 гектаров, а работы по уходу провели на территории свыше 7,1 тысячи гектаров.

В настоящее время в местных питомниках активно выращивают сеянцы ключевых для региона пород: кедра, лиственницы, пихты и берёзы. Посевные работы выполнены почти на 91% от плана, заняв 5,6 гектара.

К 2030 году власти намерены увеличить объёмы посадок улучшенных сортов на 10% и заложить 40,5 гектаров новых семенных участков. Новый питомник будет специализироваться на выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой, что значительно повышает его приживаемость. Кроме того, уже с 2025 года в регионе могут быть запущены лесоклиматические проекты, направленные на посадку и защиту лесов для поддержания углеродного баланса.

Ранее сообщалось, что новые технологии помогли остановить незаконную рубку леса в Новосибирской области.

0
Кристина Уколова
Журналист

