В Новосибирске военный эксперт Чугай заявил, будет ли новая мобилизация в сентябре-2025

Политолог, военный эксперт Александр Чугай прокомментировал, возможен ли новый призыв на СВО в сентябре 2025 года.

Эксперт отметил, что решение о проведении мобилизации является исключительной прерогативой высшего политического руководства страны и принимается на основании комплексной оценки факторов, включающих текущую ситуацию на фронте, экономические возможности государства, а также международную обстановку. По его мнению, на данный момент отсутствуют предпосылки для объявления новой волны мобилизации в сентябре 2025 года.

Однако, Чугай подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

«Ключевыми факторами, способными повлиять на решение о мобилизации, являются: серьёзное ухудшение ситуации на фронте, значительные потери личного состава, расширение масштабов конфликта и прямое вовлечение в него третьих стран. В таком случае, проведение мобилизации может стать необходимой мерой для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны», – прокомментировал Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Спикер призвал общество к спокойствию и рассудительности. Он подчеркнул, что распространение панических слухов и необоснованных страхов лишь дестабилизирует обстановку и мешает объективной оценке ситуации. Необходимо доверять официальным источникам информации и следить за ходом событий, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Военный эксперт выразил уверенность в том, что Россия обладает достаточными ресурсами и потенциалом для защиты своих интересов и обеспечения безопасности своих граждан.

