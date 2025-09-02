82.76% -1.2
сегодня 15:57
общество
На правах рекламы реклама

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля

Фото ПАО «Банк Уралсиб»

29 августа в Новосибирске на стадионе «Электрон» прошел XV ежегодный спортивный фестиваль среди сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, партнером которого стал Банк Уралсиб.

Уралсиб оказал финансовую поддержку в организации спортивного мероприятия, а в день состязаний сотрудники банка провели консультации для участников и гостей фестиваля, а также устроили розыгрыш призов от Банка Уралсиб.

В июне 2025 года Уралсиб подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в совместной работе с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В рамках соглашения Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проводилась с 10 по 24 августа 2025 года в Калужской области. Для участия в экспедиции из Новосибирска был отправлен сводный поисковый отряд «Память Отечества», в который вошли члены Общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области и учащиеся старших классов общеобразовательных школ Новосибирска, всего 17 человек.

«Соглашение с общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов позволяет нам проводить важные мероприятия социальной направленности на высоком уровне. Думаю, что такое взаимодействие покажет отличные результаты и позволит в дальнейшем реализовать еще больше проектов», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFH7tqbv

Галина Дидан
Журналист

