Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»

27-29 августа в Новосибирске прошел XII Международный форум технологического развития «Технопром 2025». Это одно из важных событий года в сфере науки, высоких технологий и инноваций, которое собрало представителей науки, промышленности и бизнеса не только России, но и других стран. В его работе приняли участие делегации 17 стран, мероприятия посетили несколько тысяч гостей. Программа форума была насыщенной и разнообразной: выставки, пленарные заседания, круглые столы и многое другое.

Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева приняла участие в круглом столе «Бизнес для общества. Социальные проекты» в студии «BFM.RU». Участники дискуссии говорили о важности поддержки социальных проектов, активном участии бизнеса в жизни региона, рассказывали о своих программах. Спикеры отметили, что вовлечение сотрудников компаний в организацию и реализацию социальных проектов дает не только профессиональный рост, расширяет кругозор, но и воспитывает гражданскую ответственность. Совместная работа региональных предприятий, организаций и бизнеса дает отличные результаты, и в дальнейшем такой симбиоз позволит реализовать большие и важные проекты.

Кроме этого, Банк Уралсиб предоставил ВГТРК Новосибирск сувенирную продукцию для проведения квеста на площадке форума. Участники ТЕХНО — квеста прошли по специальному маршруту, проявили творческие способности, показали свою эрудицию выполняя задания, получили положительные эмоции и ценные подарки от Банка Уралсиб.

«Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе, где представлены подразделения банка. Поэтому Банк Уралсиб является организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив – по таким направлениям как поддержка культуры и спорта, содействие развитию местных и профессиональных сообществ, мероприятия по повышению финансовой грамотности, экологические проекты», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFKAVWfa