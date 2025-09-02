82.76% -1.2
сегодня 17:06
общество
Детекторы видеоаналитики «Ростелекома» стали частью выставки разработок инновационных центров НГУ

Фото ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» представил детекторы видеоаналитики для цифровых регионов на выставке разработок инновационных центров НГУ, которая стала частью программы «Технопрома-2025». Презентация состоялась в рамках рабочего визита в университет Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Было озвучено, что «Ростелеком» выступает индустриальным партнером НГУ. Сотрудники университета создают по заказу провайдера около двух десятков детекторов для городских систем видеонаблюдения — все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта.

Фото Детекторы видеоаналитики «Ростелекома» стали частью выставки разработок инновационных центров НГУ 2

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«НГУ обладает всеми необходимыми ресурсами для работы с большими данными и обучения нейросетей. Совместные разработки умных устройств для организации городской среды мы начали в 2024 году, и уже сейчас они проходят стадию интеграции с программным обеспечением “Ростелекома” для запуска в промышленную эксплуатацию».

Задачи видеодетекторов разные: часть устройств учится определять силуэты и черты человека, анализировать поведение, часть — выявлять запрещенные предметы, распознавать транспортные средства и нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что внедрение их в системы видеонаблюдения позволит значительно повысить уровень комфорта и безопасности жителей региона.

Фото Детекторы видеоаналитики «Ростелекома» стали частью выставки разработок инновационных центров НГУ 3

Михаил Федорук, ректор НГУ, академик РАН:

«Сотрудничество НГУ и компании “Ростелеком” является примером того, как технологии, созданные в университете, находят применение в стратегически важных отраслях и внедряются в реальную практику. Важно, что в таких проектах участвуют и студенты университета, у которых есть возможность уже во время обучения начать работать над задачами индустриальных партнеров».

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» собрал ведущих экспертов, учёных и предпринимателей из более чем 40 стран мира, а также представителей регионов России. Тема мероприятия в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства».

Фото Детекторы видеоаналитики «Ростелекома» стали частью выставки разработок инновационных центров НГУ 4

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
