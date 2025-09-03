82.76% -1.2
сегодня 22:10
проиcшествия

В Новосибирске автомобиль BMW сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 3 сентября в Октябрьском районе города на пешеходном переходе был сбит несовершеннолетний пешеход.

Инцидент произошел на улице Добролюбова.

По предварительным данным, примерно в 19:20 водитель автомобиля BMW 1988 года рождения, двигаясь в направлении улицы Стофато, совершил наезд на девочку 2014 года рождения у дома № 62/1. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оценивают её состояние.

На месте работали сотрудники ДПС, которые проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска пострадала несовершеннолетняя пассажирка.

Денис Дычаковский
Журналист

