Юристы из Новосибирска помогли детям-сиротам подготовиться к школе

29 августа в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» прошел одновременно День Знаний и Выпускной: одни дети вступили в школьную жизнь, другие распахнули дверь в будущее. И между ними оказались неравнодушные люди, готовые помочь и тем, и другим.

Руководители «Созвездия» поблагодарили от всей души гостей и друзей праздника, которые пришли поддержать настоящих и бывших школьников – поддержать подарками, добрыми словами и искренним вниманием.

«Мы давно искали тех, кого могли бы сопровождать, дарить им эмоции и помогать идти по жизни. Потом общие знакомые рассказали нам о «Созвездии» – и мы, не раздумывая, решили помочь», – рассказывает Артем Долгов, руководитель отдела продаж юридической фирмы «ДолговНет». Он и его коллеги сегодня подарили детям школьные принадлежности и рюкзаки.

«У нас много друзей, которые нам помогают – и не только материально. Они еще помогают ребятам взрослеть, что немаловажно», – продолжает начальник информационно-аналитического отдела «Созвездия» Екатерина Романенко. По ее словам, профилактика правонарушений и пропаганда ответственности очень сильно помогает детям социализироваться в большом мире. Поэтому проводить выпускников в добрый путь пришло так много людей: от старшего помощника руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Игоря Упорова до директора благотворительного фонда «Надежда по всему миру» Натальи Львовой.

Отдельные теплые слова были адресованы священнику Алексею, который провел общий молебен на благополучный учебный год, и матушке Татьяне Витальевне за ее добрые, светлые напутствия.

