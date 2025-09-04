Сибирское дерби — уже в субботу!

6 сентября в 16:00 в крытом футбольном манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2) главная футбольная команда нашего города «Сибирь» проведёт важнейший матч Второй лиги А против ФК «Тюмень».
За полтора часа до начала игры в фойе футбольного манежа начнётся развлекательная программа. Болельщиков ждут:
* автограф-сессия капитана команды Дмитрия Редьковича
* выступление кавер-группы «Антра» и конкурсы от ведущего,
* настольный футбол,
* игровые приставки,
* встреча с маскотом клуба — орлом Сибой,
* фудкорт с напитками и закусками,
* продажа фирменной атрибутики ФК «Сибирь».
Для удобства зрителей в день игры будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы от станции метро «Площадь Маркса» до манежа.
Билеты на матч можно приобрести:
* на официальном сайте клуба fcsib.ru,
* на сайте fc-sibir.qtickets.ru
* в кассах футбольного манежа (откроются за 2 часа до игры).
0+
