Сибирское дерби — уже в субботу!

6 сентября в 16:00 в крытом футбольном манеже «Заря» (ул. Спортивная, 2) главная футбольная команда нашего города «Сибирь» проведёт важнейший матч Второй лиги А против ФК «Тюмень».

За полтора часа до начала игры в фойе футбольного манежа начнётся развлекательная программа. Болельщиков ждут:

* автограф-сессия капитана команды Дмитрия Редьковича

* выступление кавер-группы «Антра» и конкурсы от ведущего,

* настольный футбол,

* игровые приставки,

* встреча с маскотом клуба — орлом Сибой,

* фудкорт с напитками и закусками,

* продажа фирменной атрибутики ФК «Сибирь».

Для удобства зрителей в день игры будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы от станции метро «Площадь Маркса» до манежа.

Билеты на матч можно приобрести:

* на официальном сайте клуба fcsib.ru,

* на сайте fc-sibir.qtickets.ru

* в кассах футбольного манежа (откроются за 2 часа до игры).

0+

Реклама АНО «ФК «Сибирь» ИНН 5407975169 Erid:2W5zFHxe23r