Свыше 3 000 организаций Новосибирской области выбрали «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

Сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» продолжает активно развиваться в Новосибирской области, став одной из самых востребованных цифровых бизнес-услуг. На данный момент свыше 3 000 юридических лиц используют этот современный инструмент для организации коммуникаций.

«Виртуальная АТС» стабильно входит в ТОП самых популярных сервисов для бизнеса региона. Это облачное решение позволяет компаниям любого масштаба эффективно управлять звонками, оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами и улучшать качество обслуживания. Одно из ключевых преимуществ — отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование. Услуга полностью облачная и легко масштабируется, что делает ее доступной и удобной для бизнеса любого уровня: от микроорганизаций до крупных производственных предприятий.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Мы видим, что “Виртуальная АТС” становится незаменимым инструментом для бизнеса Новосибирской области. Она не только упрощает коммуникации, но и помогает компаниям оставаться гибкими в условиях быстро меняющегося рынка. Наша задача — постоянно развивать сервис, делая его еще более функциональным и удобным для клиентов».

Компания активно модернизирует «Виртуальную АТС», внедряя передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Одной из таких инноваций стала опция «Речевая аналитика». Этот сервис автоматически переводит записи разговоров в текст, анализирует их содержание, эмоциональную окраску и интонацию, помогая компаниям повышать качество обслуживания клиентов и выявлять точки роста.

Сейчас клиенты «Ростелекома» могут бесплатно протестировать «Речевую аналитику» в течение 30 дней. Это уникальная возможность оценить преимущества сервиса и его потенциал для бизнеса.

