В Новосибирске стартует крупнейший за Уралом форум по системам безопасности

V Международная выставка-форум «PROБезопасность 2025» пройдет 11 и 12 сентября в новосибирском Экспоцентре, собрав технических специалистов, руководителей служб безопасности, инженеров, проектировщиков и монтажников.

Мероприятие, включенное в список приоритетных событий Новосибирской области и поддерживаемое правительством региона, сфокусируется на теме: «Тренды развития систем безопасности в России. Возможности и препятствия». «PROБезопасность 2025» станет площадкой для демонстрации оборудования в действии, сравнения решений, обмена опытом, участия в мастер-классах и конференциях, а также поиска ответов на практические вопросы.

На выставке будет представлено более 50 направлений систем безопасности от 80 ведущих производителей, включая системы видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации, информационной безопасности и другие.

Программа включает 26 площадок для мастер-классов и свыше 60 выступлений на конференциях и бизнес-сессиях, посвященных технологическому лидерству, импортозамещению, анализу рынка, успешным кейсам и проблемам отрасли.

Отдельное внимание будет уделено современным системам видеонаблюдения, нейросетям, биометрии и интеллектуальным системам контроля доступа, а также инновационным решениям для различных отраслей, включая промышленность, нефтегазовую отрасль, ритейл и жилой сектор.

В рамках форума пройдут дискуссии о будущем безопасности, концепции «Безопасного города», цифровизации и роли искусственного интеллекта с участием представителей Минцифры, МЧС, МВД и лидеров индустрии.

Ожидается более 2000 посетителей, включая представителей власти, руководителей предприятий различных отраслей, ИТ-специалистов, служб безопасности, системных интеграторов и проектировщиков.

Посещение форума бесплатное при предварительной регистрации на сайте мероприятия.

