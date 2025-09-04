Ваше сердце в надёжных руках: современная кардиология в клинике «РЖД-Медицина» города Новосибирск

Знаете ли вы, что восемь из десяти случаев проблем с сердцем можно предотвратить? Всё, что нужно – это вовремя обратиться к профессионалам и начать заботиться о своём здоровье.

Знакомьтесь: ваш персональный эксперт по здоровью сердца Марина Анатольевна Волохова – кандидат медицинских наук, опытный врач кардиолог высшей категории, которая возглавляет кардиологическое отделение клинической больницы «РЖД-Медицина» города Новосибирск.

Кардиологическое отделение входит в структуру одной из самых крупных клиник, поэтому здесь имеются практически все методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Для диагностики артериальной гипертензии – проведение суточного мониторирования АД, для диагностики нарушений ритма – проведение суточного и многосуточного мониторирования ЭКГ. Для верификации ишемической болезни сердца – проведение нагрузочных проб, таких как велоэргометрия, тредмил тест, стресс ЭхоКГ, КТ-коронарография и селективная коронароангиография. Кроме того, проводится МРТ сердца, чреспищеводная эхокардиография (для выявления внутрисердечного тромбоза и пороков сердца).

Мы очень тесно сотрудничаем со всеми отделениями нашей клиники, в том числе с ангиохирургической службой. У нас есть возможность проводить селективную коронароангиографию, что является «золотым стандартом» диагностики ишемической болезни сердца.

Коронарография – не просто диагностика, это первый шаг к лечению. Если выявлены значимые сужения коронарных артерий, проводится ангиопластика со стентированием пораженной артерии с целью восстановления кровотока в сердце.

Кардиологическое отделение предлагает разнообразные программы диагностики и терапии, включая специальные комплексы услуг для женщин в период менопаузы, пациентов пожилого возраста, а также предусмотрена уникальная возможность совместного пребывания супругов в одной палате.

Использование различных диагностических программ помогает существенно сократить временные затраты, поскольку пациент получает возможность пройти комплексное обследование в одной клинике и непосредственно под контролем опытного кардиолога выбрать оптимально подходящую, высокоэффективную терапию.

Тревожные признаки, требующие срочного обращения к врачу: давящая, жгучая боль за грудиной с иррадиацией в левую руку, челюсть, шею, возникающая при физической нагрузке и проходящая в покое (может быть признаком стенокардии напряжения). Если такие боли длятся более 20-30 минут, сопровождаются холодным потом, одышкой, чувством страха смерти – необходимо вызывать скорую медицинскую помощь СМП и исключать острый коронарный синдром. При появлении головной боли, головокружения, шума в ушах, снижении остроты зрения – необходимо измерить артериальное давление АД, при повышенном уровне артериального давления АД – обратиться к кардиологу. При появлении перебоев в работе сердца, ощущении учащенного сердцебиения нужно записать электрокардиографию ЭКГ, при необходимости назначается суточное мониторирование электрокардиографии (холтеровское мониторирование) ЭКГ. Появление одышки, особенно в покое, также требует незамедлительного обращения к врачу. Нельзя игнорировать даже слабые сигналы, ранняя диагностика спасает жизнь! Если симптом новый, необычный и пугающий – лучше перестраховаться и провериться. Ваше сердце заслуживает заботы.

Доверьтесь опыту и компетентности команды клиники «РЖД-Медицина» г. Новосибирск. Мы поможем вам жить полной жизнью без страха за своё здоровье!

