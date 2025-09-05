«Дорожное радио Новосибирск» дарит слушателям деньги

«Дорожное радио Новосибирск» продолжает дарить деньги своим слушателям. На радиостанции проходит игра, благодаря которой каждый может получить 5 тысяч рублей! Акция продлится до 12 сентября.

Участвовать в розыгрыше могут все радиослушатели: достаточно внимательно слушать «Дорожное радио» на 102.0 FM. После специального сигнала, который звучит три раза в день — в 9:35, 13:35 и 17:35 — необходимо позвонить по номеру +7(383)331-102-0 и стать третьим дозвонившимся. Для получения приза нужно правильно назвать музыкальную композицию из двух предложенных вариантов.

Подсказки к «песне дня», исполненной звездой «Дорожного радио», звучат в эфире станции, а дополнительные ключи к выигрышу можно найти на dorognoe.ru.

Партнёр проекта – ЖК «Дивноград», ООО «СЗ «Дивногорский»

«Дорожное радио» — радиостанция №1 в России по еженедельной аудитории, входит в топ-2 — по ежедневной аудитории и в топ-5 — по доле рынка по аудитории*. Каждый день её выбирают 7,3 млн россиян (11,2%), еженедельно — 19,4 млн слушателей (30%), доля рынка по аудитории составляет 5,7%*. «Дорожное радио» является неоспоримым лидером среди всех станций по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории в Санкт-Петербурге, входит в топ-3 среди музыкальных станций по еженедельной и топ-5 по ежедневной аудитории и доле рынка по аудитории в Москве**.

Сеть вещания станции насчитывает 398 пунктов установки передатчиков. Программы «Дорожного радио» адресованы широкой аудитории, в эфире — лучшая отечественная музыка, актуальная дорожная информация и полезные передачи.

«Дорожное радио» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», STUDIO 21, «Калина Красная», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, деловой журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Общий срок проведения акции: с 18.08.2025 по 12.09.2025 года.

Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте dorognoe.ru.

