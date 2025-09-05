Новосибирцев будут круглый год забирать в армию

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай прокомментировал решение Министерства обороны о переходе на круглогодичный призыв в армию, назвав его логичным шагом в условиях современных геополитических вызовов и растущей потребности в квалифицированных кадрах для Вооруженных Сил Российской Федерации.

По словам Чугая, отмена традиционного разделения на весенний и осенний призывы позволит более эффективно планировать комплектование воинских частей, а также оптимизировать процесс обучения и подготовки новобранцев.

«Круглогодичный призыв снимает пиковые нагрузки на военкоматы и учебные центры, позволяя равномерно распределить новобранцев и обеспечить более качественную индивидуальную подготовку», – отметил эксперт в интервью Сиб.фм.

Особое внимание Чугай уделил вопросу социальной адаптации призывников. Он подчеркнул, что переход на круглогодичный призыв потребует от военного руководства усиления мер по адаптации новобранцев к армейской жизни.

«Необходимо учитывать психологические особенности призывников, особенно молодых людей, только что окончивших школу или университет. Важно создать благоприятную атмосферу в воинских коллективах, чтобы минимизировать стресс и повысить мотивацию к службе», – подчеркнул Чугай.

Вместе с тем, эксперт отметил, что для успешной реализации реформы необходимо внести изменения в систему медицинского освидетельствования призывников.

«Существующая система не всегда позволяет выявить все скрытые заболевания и отклонения, что может привести к проблемам во время службы. Необходимо усилить контроль за качеством медицинских комиссий и внедрить более современные методы диагностики», — заявил Чугай.

Кроме того, Александр Чугай подчеркнул необходимость повышения престижа военной службы и улучшения материального обеспечения военнослужащих. Он также выразил уверенность в том, что при грамотной реализации нововведения круглогодичный призыв позволит укрепить обороноспособность страны и повысить профессионализм российской армии.