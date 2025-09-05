Строительные леса будущего!

Компания Инстал-Сервис предлагает модульные строительные и промышленные леса для всех видов высотных работ! Мы гарантируем профессиональное решение ваших задач на всех этапах подготовки и возведения вспомогательных несущих конструкций!

Мы используем в работе по монтажу лесов только детали и соединительные комплектующие европейских стандартов.

высочайшее немецкое качество;

новейшие технологические разработки;

современные сплавы и материалы;

модульные, оригинальные, подвижные конструкции;

надежная и быстрая технология сборки;

Наши опытные инженеры всегда разрабатывают индивидуальные проекты с учетом пожеланий каждого заказчика. Профессионально управление проектом позволяет нашим специалистам решать самые сложные задачи, от которых порой отказываются другие исполнители.

Важно! Мы конструируем и сооружаем промышленные леса, несущие вспомогательные контуры вокруг зданий без привлечения стороннего персонала!

Наша компания обладает собственным штатом профессионалов узких специальностей, включая монтажников-высотников и альпинистов. Наш персонал полностью отвечает за монтаж лесов, демонтаж лесов, мы сами планируем и проводим все этапы погрузки и доставки оборудования в любое место дисклокации.

Альпинизм в промышленности

Компания Инстал Сервис осуществит все мероприятия и сверхсложные работы, которые может позволить провести только промышленный альпинизм. Наши профессионалы способны работать на любых высотах и на объектах нестандартных и опасных конструкций.

Строительные конструкции

