Строительные леса будущего!

Компания Инстал-Сервис предлагает модульные строительные и промышленные леса для всех видов высотных работ! Мы гарантируем профессиональное решение ваших задач на всех этапах подготовки и возведения вспомогательных несущих конструкций!
Мы используем в работе по монтажу лесов только детали и соединительные комплектующие европейских стандартов.
высочайшее немецкое качество;
новейшие технологические разработки;
современные сплавы и материалы;
модульные, оригинальные, подвижные конструкции;
надежная и быстрая технология сборки;
Наши опытные инженеры всегда разрабатывают индивидуальные проекты с учетом пожеланий каждого заказчика. Профессионально управление проектом позволяет нашим специалистам решать самые сложные задачи, от которых порой отказываются другие исполнители.
Важно! Мы конструируем и сооружаем промышленные леса, несущие вспомогательные контуры вокруг зданий без привлечения стороннего персонала!
Наша компания обладает собственным штатом профессионалов узких специальностей, включая монтажников-высотников и альпинистов. Наш персонал полностью отвечает за монтаж лесов, демонтаж лесов, мы сами планируем и проводим все этапы погрузки и доставки оборудования в любое место дисклокации.
Альпинизм в промышленности
Компания Инстал Сервис осуществит все мероприятия и сверхсложные работы, которые может позволить провести только промышленный альпинизм. Наши профессионалы способны работать на любых высотах и на объектах нестандартных и опасных конструкций.
Строительные конструкции
