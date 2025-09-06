82.76% -1.2
сегодня 09:00
общество

В Новосибирске запустили масштабный розыгрыш билетов на большой STAND UP Павла Воли

Фото: mega-bilet.ru

На протяжении трёх дней в Новосибирске разыграют билеты на БОЛЬШОЙ STAND UP Павла Воли.

Розыгрыш билетов пройдёт в три этапа 6,7 и 8 сентября. В каждом из них выберут по одному победителю, который получит два билета на стендам-концерт одного из самых знаменитых комиков страны. 6 сентября итоги будут объявлены в 18:00. Способ определения победителей – Рандомайзер.

Чтобы испытать удачу надо всего лишь:
1. Быть подписанным на тг-канал ГОРОД54
2. Конечно, поставить лайк на пост
3. Написать в комментарии «УЧАСТВУЮ» и ... дождаться результатов розыгрыша!

БОЛЬШОЙ STAND UP Павла Воли состоится 24 октября в ЛДС «Сибирь» (ул. Б. Хмельницкого, 23).

Более подробную информацию о правилах участия, месте и порядке получения призов – у организаторов. 18+

0
Александр Борисов
журналист

