вчера 23:53
общество

Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена»

Фото: Сиб.фм

Появились фотографии давки, которая образовалась на новой станции метро в Новосибирске после игры в «Сибирь-Арене».

Игру своего хоккейного клуба «Сибирь» в воскресенье, 7 сентября, пришло поддержать множество новосибирцев.

Фото Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена» 2

Количество болельщиков было таково, что на входе в новую станцию метро "Спортивная" образовалась давка.

Фото Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена» 3

На самой станции ситуация была аналогичной.

Фото Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена» 4

Люди долго ожидали, чтобы попасть на поезд метро.

Фото Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена» 5

Очередь у входа была огромной.

Фото Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена» 6

Лишь намного позднее она рассосалась, при этом в давке никто не пострадал.

0
Денис Дычаковский
Журналист

