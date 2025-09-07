Опубликованы кадры давки на станции метро «Спортивная» после матча в «Сибирь-Арена»

Появились фотографии давки, которая образовалась на новой станции метро в Новосибирске после игры в «Сибирь-Арене».
Игру своего хоккейного клуба «Сибирь» в воскресенье, 7 сентября, пришло поддержать множество новосибирцев.
Количество болельщиков было таково, что на входе в новую станцию метро "Спортивная" образовалась давка.
На самой станции ситуация была аналогичной.
Люди долго ожидали, чтобы попасть на поезд метро.
Очередь у входа была огромной.
Лишь намного позднее она рассосалась, при этом в давке никто не пострадал.