сегодня
07 сентября, 11:34
пробки
2/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 10:24
афиша общество

В Новосибирске проходит второй этап мегарозыгрыша билетов на большой стендап Павла Воли

Фото: социальные сети

Для новосибирцев разыгрывают билеты на стендап Павла Воли.

В Новосибирске стартует второй этап розыгрыша билетов на большой стендап популярного комика Павла Воли, который состоится 24 октября в ЛДС «Сибирь» (18+).

Для участия в розыгрыше нужно: подписаться на Telegram-канал ГОРОД54; поставить «Нравится» под постом; написать в комментариях «УЧАСТВУЮ».

Победителей определят с помощью Рандомайзера уже сегодня, 7 сентября, в 18:00 по местному времени.

Более подробную информацию о правилах участия, а также о месте и порядке получения призов можно узнать у организаторов.

0
Валерия Митрохина
Журналист

