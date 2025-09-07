В Новосибирске проходит второй этап мегарозыгрыша билетов на большой стендап Павла Воли

Для новосибирцев разыгрывают билеты на стендап Павла Воли.

В Новосибирске стартует второй этап розыгрыша билетов на большой стендап популярного комика Павла Воли, который состоится 24 октября в ЛДС «Сибирь» (18+).

Для участия в розыгрыше нужно: подписаться на Telegram-канал ГОРОД54; поставить «Нравится» под постом; написать в комментариях «УЧАСТВУЮ».

Победителей определят с помощью Рандомайзера уже сегодня, 7 сентября, в 18:00 по местному времени.

Более подробную информацию о правилах участия, а также о месте и порядке получения призов можно узнать у организаторов.