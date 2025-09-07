82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 05:18
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 05:18
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске стало известно, почему мобилизованные на СВО не вернутся домой в 2025 году

Фото: ru.freepik.com

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай высказал мнение, расходящееся с ожиданиями многих, кто надеется на скорое возвращение мобилизованных граждан из зоны проведения специальной военной операции.

По словам эксперта, вероятность демобилизации в 2025 году, вопреки распространенным слухам и надеждам, крайне мала.

«Первым и, пожалуй, главным фактором, препятствующим скорому возвращению мобилизованных, является нестабильная геополитическая обстановка. Конфликт на Украине имеет тенденцию к затягиванию, а участие в нем западных стран, оказывающих военную и финансовую поддержку Киеву, лишь усугубляет ситуацию. Санкционное давление на Россию сохраняется, а риторика сторон становится все более жесткой, что не позволяет рассчитывать на быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путем. В такой ситуации ослаблять военное присутствие в зоне СВО было бы крайне неразумно», – пояснил Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Спикер подчеркнул, что помимо активных боевых действий, существует необходимость поддержания обороноспособности страны в целом. Мобилизованные граждане, получившие военную подготовку и боевой опыт, представляют собой важный резерв, который может быть использован в случае обострения ситуации на других участках границы или возникновения новых угроз. Расформирование этих подразделений и возвращение мобилизованных домой может существенно ослабить обороноспособность страны, что в текущих условиях является неприемлемым риском.

Другой важный аспект, затронутый экспертом, касается вопросов ротации личного состава и подготовки новых кадров. По его словам, для полноценной замены мобилизованных военнослужащих необходимо время на обучение и боевое слаживание контрактников.

Ранее стало известно, будет ли новая мобилизация в этом году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.