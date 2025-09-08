Новосибирского муфтия Сулейманова обвинили в незаконной агитации на предстоящих выборах

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов обвинил муфтия мечети на Фрунзе Рафаиля Сулейманова в незаконной агитации. Своим негодованием политик поделился в телеграм-канале.

Из поста Антонова следует, что 22 августа во время пятничного намаза Сулейманов призывал присутствующих отдать свой голос за кандидата Александра Згурина. В качестве доказательства депутат выложил видеозапись, которая якобы свидетельствует об агитации.

«Дело в том, что Россия не Халифат и в соответствии с Конституцией РФ депутатов у нас избирают не в мечетях. Считаю действия Рафаэля Сулейманова противоречащими законодательству России и вынужден обратиться в Министерство юстиции, Избирком и Духовное управление мусульман России», — сообщил Антонов.

По данным Сиб.фм, жалобы по четырём вышеуказанным адресатам Антонов направил 8 сентября. Он добивается привлечения муфтия к административной ответственности по статьям КоАП о нарушении правил агитации.

Сам Рафаиль Сулейманов отрицает версию Антонова.

«Никакой агитации в указанную вами дату я не проводил. А видео, о котором вы говорите, смонтировано», — сказал телеграм-каналу "Город54" Сулейманов.

