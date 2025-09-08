«Поезд Героев» отправился в путешествие при поддержке «Ростелекома»

«Ростелеком» поддержал Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» — «Поезд Героев», который в третий раз стартовал из Новосибирска в минувшие выходные. Акция объединяет молодых талантливых людей со всей страны и способствует сохранению культурно-исторического наследия России.

В рамках инициативы 100 юных участников со всей страны, в том числе 20 детей из Новосибирска, отправились в уникальное путешествие по маршруту, охватывающему крупные города России. Представители «Ростелекома» пожелали пассажирам увлекательной поездки и вручили сертификаты на бесплатное обучение в сервисе «Лицей».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” уже несколько лет поддерживает проект “Герои с нашего двора”. Для нас это важное партнерство, которое помогает развивать молодежь, поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Мы убеждены, что такие иницативы играют ключевую роль в воспитании молодого поколения, формируя ценности, которые помогут им стать сильными и целеустремленными личностями».

Проект «Герои с нашего двора» стартовал в 2017 году в Новосибирске. С этого момента к его реализации было привлечено свыше 40 тысяч юных талантов, проведено несколько сотен мероприятий, одно из самых масштабных – «Поезд героев».

Александр Борматов, автор проекта «Герои с нашего двора»:

«“Поезд героев” в третий раз отправляется в путь, собирая талантливых целеустремленных детей. Опыт прошлых поездок подтверждает, что такое мероприятие вдохновляет их и сверстников на новые достижения и победы. Хотим сделать это путешествие еще более насыщенным и впечатляющим».

Отбор участников осуществлялся среди талантливых детей, достигших высоких результатов в различных сферах — спорте, культуре, науке и искусстве. Среди них — победители, лауреаты и финалисты международных и всероссийских конкурсов, обладатели различных знаков отличия. Путешествие занимает около двух недель, позволяя пассажирам ознакомиться с богатым культурным наследием страны, обменяться опытом и вдохновиться на новые достижения.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFGzNBiQ