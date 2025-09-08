В Новосибирске военный эксперт Чугай заявил, будет ли всеобщая мобилизация после 21 сентября

Ждёт ли россиян новая мобилизация на СВО? Об этом рассказал военный эксперт Александр Чугай.

Он подчеркнул, что вероятность всеобщей мобилизации после 21 сентября 2025 года зависит от нескольких ключевых условий.

«Во-первых, от развития ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Если конфликт затянется и потребует значительного увеличения численности личного состава, то вероятность мобилизации возрастет. Во-вторых, от степени вовлеченности в конфликт других стран. Эскалация ситуации и расширение географии боевых действий могут потребовать от России мобилизационных мероприятий для защиты своих интересов», – рассуждает Александр Чугай.

Спикер отметил, что несмотря на усилия по укреплению контрактной армии, она не сможет в полной мере заменить мобилизационный резерв в случае крупномасштабного конфликта. Он напомнил, что российская доктрина предусматривает возможность всеобщей мобилизации в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

Однако, эксперт выразил надежду на то, что мобилизации удастся избежать. Он указал на дипломатические усилия, предпринимаемые Россией для урегулирования конфликта, а также на модернизацию российской армии и перевооружение современным оружием. Кроме того, Чугай отметил, что значительная часть задач, которые могли бы быть решены путем мобилизации, сейчас решаются за счет добровольцев и контрактников.

«Всеобщая мобилизация является крайней мерой, и российское руководство предпримет все возможные усилия для ее предотвращения», – подытожил эксперт.

