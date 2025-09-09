Активы застройщика новосибирского аквапарка продают за торги за 80 млн рублей

В Новосибирске в рамках процедуры банкротства компании «ВДТ Строй» выставлены на продажу ее активы.

Эта фирма ранее являлась застройщиком и владельцем аквапарка «Аквамир».

Согласно доступной информации, конкурсный управляющий организации предложил на торги право требования долга с контрагента — ООО «Сибстройресурс и К». Сумма задолженности превышает 88,4 миллиона рублей, а начальная цена лота установлена на уровне 79,6 миллиона рублей. Прием предложений по данному лоту продлится до 8 декабря. Об этом пишет "BFM-Новосибирск".

Ранее, в марте, на аукционе был продан долг в 25 миллионов рублей, принадлежавший бенефициару «ВДТ Строй» Петру Овчинникову, который был должен собственной компании. Этот долг приобретен новосибирским предпринимателем Николаем Манцуровым за 597 тысяч рублей.

Контролируемая Манцуровым компания «Сеан», выкупившая значительную часть обязательств «ВДТ Строй», стала фактическим новым собственником аквапарка «Аквамир».

Параллельно в сентябре правоохранительные органы завершили расследование по уголовному делу о хищении денежных средств в процессе эксплуатации аквапарка. Предварительная оценка нанесенного ущерба составляет около четырех миллиардов рублей. По делу проходят девять обвиняемых, среди которых значатся известные бизнесмены и чиновники.

Ранее Сиб.фм писал о том, что завершается история новосибирского аквапарка.