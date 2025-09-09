Хотите жить на природе, но с городским комфортом? Куда переехать? Отзывы новоселов

Перед современным человеком часто стоит сложный выбор: отказаться от чистого воздуха и природных зон, выбрав город, или уехать в частный дом на природе в отдалении от комфортной городской инфраструктуры. ЖК «Тайгинский парк» решает это противоречие.

В распоряжении жителей комплекса — парк с набережной и озером площадью 2,5 гектара. Здесь уже доступны игровые и спортивные комплексы, дорожки для пробежек на свежем воздухе и живописные места для прогулок. В скором будущем новоселы смогут приглашать гостей на пикник, для этого предусмотрели гриль-площадки с беседками. Летом будет открыт спортивный кластер, а зимой — каток. Сходить в торговый центр, поликлинику или отвести ребёнка в школу — дело десяти минут. Транспортная развязка позволяет оперативно добраться до работы, даже если вы трудитесь на другом конце города.

Менеджер по заселению Мария Половинкина рассказала, почему горожане выбирают «Тайгинский парк»: «Здесь чудесное расположение: лесополоса, чистейший воздух, замечательное озеро, парк. Транспортная развязка позволяет добраться и в центр, и на левый берег без пересадок.

Мы пообщались с теми, кто уже получил ключи, — жильцы счастливы. Они очень довольны качеством и, конечно, скоростью строительства, потому что когда «КПД-Газстрой» берётся за дело, дома всегда сдают вовремя».

Застройщик ГК «КПД-Газстрой» реализует исключительно концепцию комплексного развития территории, создавая не отдельные дома, а целые жилые кварталы и районы. Они объединены общей идеей жизни в гармонии с природой. «КПД-Газстрой» обеспечил жильём более 20 тысяч семей в Новосибирске, построив с 2002 года 89 жилых домов, и каждый был сдан в срок. Застройщик умеет доводить смелые концепции до реализации, что мы видим на примере успешных проектов: микрорайона «Чистая Слобода», района «Околица», ЖК «Калина красная» и ЖК «Тайгинский парк».

Мы посетили заселение в третьем доме «Тайгинского парка», и отзывы новых жильцов подтверждают: концепция ЖК реализована успешно.

Оксана и Павел, новосёлы: «Мы смотрели новостройки поблизости и выбрали «Тайгинский парк». С того момента ни в чём не разочаровались. Почему нам это место приглянулось? Есть зона отдыха, парк, где ребёнку можно провести время и даже развиваться физически. Школа и всё что нужно — недалеко».

Алексей и Мария, новые жильцы: «Мы давно выбрали этот ЖК, сейчас не терпится получить ключи. Дома здесь хорошие, парковок хватает, всё рядышком, в парке будем гулять. У нас квартира без ремонта, потому что хотим сделать его сами с нуля, но всё ровненькое — и стены, и пол: придраться не к чему».

Анна, новосёл: «Место я выбрала из-за лесного пространства вокруг домов. У меня ребёнок с аутизмом, и для него это очень важно. При этом наша квартира на первом этаже имеет быстрый выход на улицу. Нам важно стабильно гулять утром и вечером, дышать чистым воздухом. Немаловажно и то, что здесь тихо, район спальный».

ЖК спроектирован командой архитекторов из Санкт-Петербурга так, чтобы предоставить его жителям комфорт и автономность. Переменная этажность позволяет дворовой территории оставаться солнечной в течение всего дня. На первых этажах уже разместились магазины и даже фитнес-центр. Дома строятся по технологии монолитно-каркасного домостроения, которая сочетает в себе скорость возведения, прочность конструкции, высокую тепло- и звукоизоляцию. В домах представлен широкий выбор планировочных решений: от функциональных студий до просторных 3-комнатных с гардеробными и мастер-спальнями. Особого внимания заслуживают видовые квартиры с угловым остеклением.

Клиентам предлагается на выбор предчистовая отделка для дальнейшего ремонта по собственному дизайн-проекту или готовый ремонт от застройщика.

Для удобства покупателей на экскурсию в ЖК комфорт-класса с парком и озером есть возможность приехать на такси за счет застройщика. Выбирая «Тайгинский парк», можно получить редкое сочетание близости природы и сохранения ритма большого города.

