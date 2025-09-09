Клиника «Зрение» предлагает уникальные скидки для новосибирских школьников на весь сентябрь

Начало учебного года – идеальное время для заботы о здоровье глаз ваших детей! Сеть медицинских центров оптики «Зрение» приглашает школьников на бесплатную проверку зрения и подбор очков в течение сентября. Специальное предложение: скидка 20% на оправы, на протяжении всего месяца!

Для школьников четкое зрение является залогом успеваемости и комфорта на уроках. В клинике представлена новая современная линейка оправ для подростков – это стильные модели, которые понравятся самым взыскательным модникам.

Клиника «Зрение» предоставляет жителям Новосибирска и Бердска полный комплекс профессиональных офтальмологических услуг:

•Квалифицированные врачи-офтальмологи высшей категории проводят полную диагностику на новейшем оборудовании.

•В случае отклонения от нормы опытные консультанты помогут подобрать идеальную оправу и линзы, учитывая индивидуальные особенности зрения и предпочтения ребенка и опираясь на результаты проверки.

Изготовление очков в клинике займет от 30 минут. В медицинском центре есть собственная мастерская, которая позволяет быстро и качественно делать линзы любой сложности.

Приятным бонусом станут скидки на солнцезащитные очки весь сентябрь также 20 %!

Защитите глаза от солнца и добавьте стильный аксессуар к образу вашего ребенка!

Адреса оптических салонов «Зрение»:

•г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д.19

•г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д. 13

•г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 29

•г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д. 44

•г. Новосибирск, ул. Кубовая, д. 91

•г. Бердск, ул. Ленина, д.3

+7(383)203-35-75

https://zrenie-nsk.ru/

Реклама. ООО Производственно-Медицинский Центр «Зрение» ИНН 5406792109 Erid:2W5zFJPQcsi